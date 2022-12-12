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Соус бешамель классический. Рецепт
Классический соус бешамель – вкусный и нежный. Готовится он легко из обычных продуктов. Соус универсален, ведь его можно сочетать с разными блюдами: рыба, мясо, овощи, гарниры, лазанья, паста и т.д.
Ингредиенты на 4 порции:
- 60 г сливочного масла
- 3 столовые ложки растительного масла
- Две с половиной ложки пшеничной муки
- 380 мл молока
- Соль и специи по вкусу
Приготовление соуса бешамель:
- Немного подогреваем молоко на медленном огне
- На маленьком огне растапливаем сливочное масло в неэмалированной кастрюле
- Добавляем в кастрюлю масло
- Хорошо перемешиваем
- Насыпаем в масло просеянную муку
- Хорошо перемешиваем смесь венчиком
- На маленьком огне (не забывая помешивать) обжариваем муку до золотистого оттенка
- Малыми порциями по две столовых ложки вливаем теплое молоко
- Не забываем все постоянно помешивать, добавляя молоко постепенно!
- Когда добавлено все молоко, снова тщательно вымешиваем соус до полной однородной массы
- Солим
- Варим соус на медленном огне, чтобы получить желаемую консистенцию
- Не забываем постоянно помешивать соус при варке!
- Готовый соус подаем к столу вместе с выбранными вами блюдами.
- Если есть желание и нравится – используйте любимые специи, которые подходят к выбранному блюду!
Приятного аппетита!
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