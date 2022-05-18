Соучредитель телеканала "1+1" Роднянский снимет сериал о Путине

Об этом сообщает Variety.

По словам Роднянского, сериал будет основан на книге российского журналиста Михаила Зигаря "Вся кремлевская рать" и покажет, как невзрачный бывший офицер КГБ превратился в одного из самых страшных политиков в мире.

Сам продюсер сравнил сериал с "Карточным домом" и рассказал, что в центре рассказа будет внутренняя эволюция Путина.

"Он покажет аудитории шаг за шагом, как разум Путина растворился в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью", - рассказал Роднянский.

Пока информации о возможной дате выхода сериала нет.

Александр Роднянский является одним из соучредителей украинского телеканала "1+1" и его бывшим совладельцем. С 2002 г. работал в России, где руководил телеканалом СТС и стал продюсером около 30 фильмов и сериалов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Роднянский покинул Россию. Сейчас он сотрудничает с компанией AR Content, снимающей контент для Apple TV Plus.

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