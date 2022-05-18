Соучредитель телеканала "1+1" Роднянский снимет сериал о Путине
Один из соучредителей телеканала "1+1" Александр Роднянский заявил, что начал работу над сериалом о президенте России Владимире Путине
Об этом сообщает Variety.
По словам Роднянского, сериал будет основан на книге российского журналиста Михаила Зигаря "Вся кремлевская рать" и покажет, как невзрачный бывший офицер КГБ превратился в одного из самых страшных политиков в мире.
Сам продюсер сравнил сериал с "Карточным домом" и рассказал, что в центре рассказа будет внутренняя эволюция Путина.
"Он покажет аудитории шаг за шагом, как разум Путина растворился в теориях заговора, и как люди вокруг него использовали его глубокие страхи и недоверие к западным ценностям, которые он всегда считал циничной ложью", - рассказал Роднянский.
Пока информации о возможной дате выхода сериала нет.
Александр Роднянский является одним из соучредителей украинского телеканала "1+1" и его бывшим совладельцем. С 2002 г. работал в России, где руководил телеканалом СТС и стал продюсером около 30 фильмов и сериалов.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Роднянский покинул Россию. Сейчас он сотрудничает с компанией AR Content, снимающей контент для Apple TV Plus.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.72
- Актуальное
- Важное