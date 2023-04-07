Соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая

20 млн грн получит украинский производитель БПЛА, беспилотник которого долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая. Такую премию объявил соучредитель "Монобанка" и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона. Каждый желающий может приобщиться и увеличить сумму – подробности со ссылкой на банку он также опубликовал на своей странице в Facebook.

"9 мая – это очень хороший момент. Потому что, как я прочитал, путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, "законные военные цели". Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, — давайте ему создадим "праздник". Так что я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 000 000 гривен. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и будет направлена на усовершенствование БПЛА. Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д. Кстати, наш "Довбуш" будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в собственные ворота. То есть, сам себе я премию выплачивать не буду. Я открыл банку, в ней уже есть 20 миллионов гривен от меня. Если кто-то из неравнодушных пожелает приобщиться, я увеличил ее размер до 40 млн грн", - заявил Владимир Яценко.

Он отметил, что это задача, которую вполне реально выполнить, ведь они уже совершали "тренировочный полет" 28 марта, когда маленький беспилотник с украинскими лозунгами нашли в Новой Москве – в 45 км от Красной площади.

"28 марта уже были новости, что какой-то учебный маленький самолетик с украинскими лозунгами долетел до Новой Москвы. Но он задел высоковольтную линию. Мы не долетели всего 45 км до Красной площади. Это была подготовка к параду. Мы так смотрели, как они реагируют, - видят ли нас или не видят. И могу сказать, что все будет хорошо. Так что давайте вместе устроим им "праздник!"", – призвал Владимир Яценко.

Кроме того, разработчик Довбуша рассказал, что сейчас его команда работает над тем, чтобы создать беспилотник, который сможет преодолевать расстояния в 500 и 1000 километров.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы было и 500, и 1000 км. Каждый город в россии должен почувствовать, что он на войне, что война близко, каждый военный объект может быть поражен нашими беспилотниками. Тогда эта война закончится очень быстро", – отметил Владимир Яценко.