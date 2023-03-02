Соучредитель "Монобанка" призвал украинских предпринимателей вкладывать деньги в производство высокоточного оружия

"Та война, которая продолжается в Украине – это новое явление в истории ведения военных действий. Такого масштаба и мощности применения артиллерии, дронов и средств РЭБ никогда раньше не было. Летом продолжительность жизни одного беспилотника в среднем была 15–20 вылетов. Сейчас просто невероятная плотность и огневого поражения, и использования средств РЭБ. Поэтому сегодня продолжительность жизни БПЛА на фронте – это 3, максимум 5 вылетов. То есть, группа БПЛА должна иметь по меньшей мере 6 аппаратов для того, чтобы не сидеть без работы. И такое снабжение должно идти непрерывно. Мы думали летом и осенью, что нам такие темпы производства достаточны, но в связи с тем, что боевые действия усилились, мы уже видим, что не хватает тех мощностей, на которые мы рассчитывали и под что закупали наше оборудование. То есть я приобрел 5 линий производства, а нужно было 10. Мы постоянно двигаемся вперед, и противник двигается, но мы должны двигаться быстрее. Ведь отсутствие БПЛА, отсутствие дронов – прямо пропорционально потерям наших бойцов", — отметил Владимир Яценко.

Он подчеркнул, что у Украины есть все, чтобы победить врага в гонке вооружений, ведь у нас есть специалисты, деньги и доступ к международным рынкам продукции военного и двойного назначения, в частности, современных микрочипов, нужна только энергия украинских предпринимателей и содействие власти.

"В отличие от врага, в Украине очень мощные горизонтальные связи. То есть, мы имеем возможность получать обратную связь непосредственно от группы, использующей БПЛА. Мы видим недостатки и почти онлайн их исправляем. Мы также работаем с мощной группой при Министерстве цифровой трансформации, которая ведет такую идеологическую работу о том, куда нам двигаться дальше. И есть также подразделения Министерства обороны, которые тоже коммуницируют с нами и говорят, что им нужно", – отметил Владимир Яценко.

По мнению разработчика, Украина должна перейти от гаражного производства беспилотников к промышленному, и для этого нужно дать украинским предпринимателям, имеющим ресурсы, возможности для разработки, в частности, специальную систему лицензирования, чтобы они могли купить необходимое оборудование, создать промышленное производство за рубежом, и после победы релоцировать его в Украину.

"Тогда сразу после победы мы станем государством, имеющим сверхсовременное производство тех или иных видов вооружения. Это интересная тема, которая может вывести Украину в первую лигу мировых производителей оружия. Призываю всех неравнодушных предпринимателей – где-то рядом с вами находятся наши украинские "стивы джобсы", которые в гаражах создают достаточно интересные вещи. Приглянитесь и поддержите их. Украина, в отличие от страны-агрессора россии, имеет возможность покупать современное оборудование, сверхсовременные микрочипы и все, что необходимо для создания современного оружия. Нужна только энергия наших предпринимателей", – призвал Владимир Яценко.

