Соцсеть LinkedIn сократит более 700 работников и закроет китайское приложение
Компания закроет приложение InCareer, ориентированное на китайский рынок, а также сократит более 700 работников
Об этом информирует BBC со ссылкой на генерального директора компании Райана Росланки.
Социальная сеть для поиска и создания принадлежащих Microsoft деловых контактов LinkedIn стала последней технологической фирмой, которая сократит рабочие места, закрыв 716 рабочих мест из 20 тысяч работников.
Сообщается, что в результате реорганизации планируется создать 250 новых рабочих мест, на которые смогут претендовать работники, которых сократят в отделах продаж, операций и поддержки.
LinkedIn также постепенно откажется от своего местного приложения InCareer для работы в Китае. Это произойдет до 9 августа этого года.
Росланки подчеркнул, что этот шаг направлен на оптимизацию деятельности компании.
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