Об этом информирует BBC со ссылкой на генерального директора компании Райана Росланки.

Социальная сеть для поиска и создания принадлежащих Microsoft деловых контактов LinkedIn стала последней технологической фирмой, которая сократит рабочие места, закрыв 716 рабочих мест из 20 тысяч работников.

Сообщается, что в результате реорганизации планируется создать 250 новых рабочих мест, на которые смогут претендовать работники, которых сократят в отделах продаж, операций и поддержки.

LinkedIn также постепенно откажется от своего местного приложения InCareer для работы в Китае. Это произойдет до 9 августа этого года.

Росланки подчеркнул, что этот шаг направлен на оптимизацию деятельности компании.