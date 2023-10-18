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Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1

18 октября, 2023 среда
10:36
Технологии

Социальная сеть Илона Маска X (Twitter) объявила о тестировании платного доступа для новых пользователей, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими постами

Об этом пишет CNN.

Новые пользователи из Новой Зеландии и Филиппин должны будут подписаться на годовую подписку в размере $1, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими сообщениями на платформе.

Тестирование касается только новых аккаунтов. Кроме этого, пользователи могут приобрести премиум-подписку Х за $3,99 в месяц, и ему не нужно будет платить $1. Тест никак не повлияет на пользователей, уже зарегистрированных в соцсети.

"Новые пользователи в тестовом регионе, отказавшиеся от премиум-платы и годовой подписки, смогут только читать публикации, смотреть видео и подписываться на аккаунты, но не взаимодействовать на платформе", - пояснили в сообщении.

В компании утверждают, что цель тестирования "укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии".

  • Европейский союз может применить меры против X (Twitter), поскольку в соцсети массово распространяется дезинформация о войне в Израиле.
Мир
Илон Маск
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