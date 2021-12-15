Сотрудников посольства России в Германии признали персонами нон грата

Об этом сообщает Spiegel.



Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду, 15 декабря, рассказала, что российского посла вызвали в МИД ФРГ. Ему сообщили о том, "что двух сотрудников дипломатического персонала посольства России объявляют нежелательными персонами".

Это связано с делом, когда по заказу российского правительства в Германии был застрелен чеченец Зелимхан Хангошвили. Бербок считает, что после приговора по делу Хангошвили у России с Германией очень напряженные отношения.

"Это убийство от имени государства … является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германия", - заявила Бербок.