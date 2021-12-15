Сотрудников посольства России в Германии признали персонами нон грата
Двух сотрудников посольства Российской Федерации в Германии признали персонами нон грата, что приравнивается к высылке дипломатов
Об этом сообщает Spiegel.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду, 15 декабря, рассказала, что российского посла вызвали в МИД ФРГ. Ему сообщили о том, "что двух сотрудников дипломатического персонала посольства России объявляют нежелательными персонами".
Это связано с делом, когда по заказу российского правительства в Германии был застрелен чеченец Зелимхан Хангошвили. Бербок считает, что после приговора по делу Хангошвили у России с Германией очень напряженные отношения.
"Это убийство от имени государства … является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германия", - заявила Бербок.
- Бывший полевой командир времен Второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. К тому же власти России объявили его в розыск, обвинив в терроризме. Хангошвили выехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Вероятный убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.
- Немецкая прокуратура выдвинула подозрение в убийстве гражданину России, утверждая, что преступление было исполнено по заказу правительства РФ. В прокуратуре отметили, что ведомства, которыми руководит российское правительство, дали задание "ликвидировать" Хангошвили обвиняемому Вадиму Красикову (он же "Вадим Соколов")
- В среду, 15 декабря 2021 года, Апелляционный суд Берлина приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство Зелимхана Хангошвили.
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