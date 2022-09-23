Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата, - СМИ
В рамках частичной мобилизации несколько сотрудников Российского футбольного союза получили повестки из военкомата.
Об этом сообщил журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.
Повестки на войну с Украиной получили не члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.
По информации журналиста, повестки получили юрист Российского футбольного союза, а также один из массажистов и администратор сборной России.
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