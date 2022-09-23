Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата, - СМИ

Об этом сообщил журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров.

Повестки на войну с Украиной получили не члены тренерского штаба сборной России, а работники структуры РФС и национальной команды.

По информации журналиста, повестки получили юрист Российского футбольного союза, а также один из массажистов и администратор сборной России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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