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Сотрудники российского посольства покинули Молдову

14 августа, 2023 понедельник
22:59
Мир

Сегодня, 14 августа, Молдову покинули 22 дипломата и 23 других сотрудника российского посольства. Они улетели в РФ

Об этом информирует NewsMaker.

29 июля посольство России в Кишиневе объявило о приостановлении работы консульского отдела с 5 августа по так называемым техническим причинам.

Согласно решению Министерства иностранных дел и по вопросам европейской интеграции (МВЕИ), 14 августа часть дипломатических представителей и сотрудников посольства России в Молдове вылетела из Кишинева в Россию. В том числе 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе со своими семьями.

Все сотрудники были доставлены в аэропорт на двух автобусах и нескольких автомобилях.

Сообщается, что самолет, на котором российские дипломаты должны были доставить в Москву, приземлился в аэропорту Кишинева.

Что известно о высылке российских дипломатов из Молдовы

24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором выяснили, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлено 28 антенн и спутниковых тарелок, а также решетки Яги-Уда и вертикальные штыри. С помощью этого перехватывают сигналы спутниковых телефонов, что позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции. Журналисты утверждают, что это больше, чем установлены антенны и тарелки в посольстве РФ в Бельгии, и их число ежегодно растет.

По данным журналистов, на крышу, где установлены средства для прослушивания и перехвата, поднимаются работники российских спецслужб. Чаще всего они это делали перед парламентскими и президентскими выборами в Молдове, а также перед саммитом Европейского политического сообщества. В частности, 14 мая в день выборов башкана Гагаузской автономии на крыше посольства заметили офицера военного атташе в посольстве РФ в Молдове Павла Якунина, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой российской разведки в Москве и с приемным центром космической разведки в Вату. что в Подмосковье.

В расследовании отмечают, что каждые два-три года в посольстве сменяют "слушателей" и специалистов в изломах компьютерных сетей. Так сейчас ими и офицерами-связистами в Кишиневе командует Александр Васинович, часто появляющийся на крыше посольства и дающий им указания.

Кроме того, в расследователе сообщают, что жен шпионов используют в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Да, они часто летают в Москву и обратно, а в их сумках постоянно много флешек и жестких дисков. Осматривать багаж жен нельзя, поскольку у них дипломатический иммунитет.

Российский посол Олег Васнецов 25 июля был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграцию Молдовы.

В Молдове должно остаться 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

2 августа министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску прокомментировал сокращение штата российских дипломатов, заявив, что такое решение спровоцировало РФ своими агрессивными и неуважительными действиями.

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Россия
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