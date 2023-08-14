Сотрудники российского посольства покинули Молдову
Сегодня, 14 августа, Молдову покинули 22 дипломата и 23 других сотрудника российского посольства. Они улетели в РФ
Об этом информирует NewsMaker.
29 июля посольство России в Кишиневе объявило о приостановлении работы консульского отдела с 5 августа по так называемым техническим причинам.
Согласно решению Министерства иностранных дел и по вопросам европейской интеграции (МВЕИ), 14 августа часть дипломатических представителей и сотрудников посольства России в Молдове вылетела из Кишинева в Россию. В том числе 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе со своими семьями.
Все сотрудники были доставлены в аэропорт на двух автобусах и нескольких автомобилях.
Сообщается, что самолет, на котором российские дипломаты должны были доставить в Москву, приземлился в аэропорту Кишинева.
Что известно о высылке российских дипломатов из Молдовы
24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором выяснили, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлено 28 антенн и спутниковых тарелок, а также решетки Яги-Уда и вертикальные штыри. С помощью этого перехватывают сигналы спутниковых телефонов, что позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции. Журналисты утверждают, что это больше, чем установлены антенны и тарелки в посольстве РФ в Бельгии, и их число ежегодно растет.
По данным журналистов, на крышу, где установлены средства для прослушивания и перехвата, поднимаются работники российских спецслужб. Чаще всего они это делали перед парламентскими и президентскими выборами в Молдове, а также перед саммитом Европейского политического сообщества. В частности, 14 мая в день выборов башкана Гагаузской автономии на крыше посольства заметили офицера военного атташе в посольстве РФ в Молдове Павла Якунина, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой российской разведки в Москве и с приемным центром космической разведки в Вату. что в Подмосковье.
В расследовании отмечают, что каждые два-три года в посольстве сменяют "слушателей" и специалистов в изломах компьютерных сетей. Так сейчас ими и офицерами-связистами в Кишиневе командует Александр Васинович, часто появляющийся на крыше посольства и дающий им указания.
Кроме того, в расследователе сообщают, что жен шпионов используют в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Да, они часто летают в Москву и обратно, а в их сумках постоянно много флешек и жестких дисков. Осматривать багаж жен нельзя, поскольку у них дипломатический иммунитет.
Российский посол Олег Васнецов 25 июля был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграцию Молдовы.
В Молдове должно остаться 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.
2 августа министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску прокомментировал сокращение штата российских дипломатов, заявив, что такое решение спровоцировало РФ своими агрессивными и неуважительными действиями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.96
Покупка 36.96Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное