Сотрудники посольства России каждую пятницу посещали верхушку церкви Московского патриархата в Украине, - профессор религиоведения

Об этом сегодня, 16 июля, у себя на фейсбуке заявил профессор религиоведения Юрий Черноморец.

"У УПЦ была откровенная коллаборация с Российской Федерацией. Когда я работал с владыкой Антонием Паканичем, то видел как представители российского посольства ходили в митрополию каждую пятницу, а при необходимости и чаще. Если Вы обратитесь с запросом в СБУ, то можете получить данные об управлении информационной политикой УПЦ в ручном режиме со стороны Москвы в период с сентября 2014 года, когда было принято решение о таком переходе в полное покорение церковным и светским властям РФ. Участие в информационной войне против Украины на стороне России является свершившимся фактом, и епископат и аппарат митрополии точно подпадают под санкции закона о коллаборационизме", - отметил ученый в открытом письме в адрес председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елены Богдан.

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Кроме того, по словам Черноморца, ему неизвестны факты "о том, что УПЦ на оккупированных территориях отказалась по коллаборации с РФ и пророссийскими марионетками".

"Считаю, что это показатель. Особенно на том фоне, что примеров успешного сотрудничества УПЦ с государством и обществом на неоккупированной территории нет. Отдельные заявления руководства УПЦ о поддержке независимости и целостности Украины расходятся по их делам", - отмечает религиовед.

Поэтому сейчас, по мнению Юрия Черноморца, следует "инициировать законодательный запрет каких-либо связей для украинских религиозных общин и объединений с религиозными объединениями в РФ".

"Лишь такой полный запрет связей с Москвой и наказание коллаборционистов могут создать условия для успешного диалога УПЦ и ПЦУ", - подытожил профессор.

Напомним, 5 июля представители духовенства Православной церкви Украины и Украинской православной церкви провели историческую встречу на территории Софии Киевской .

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