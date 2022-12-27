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Сотрудники Киевской консерватории отказались убирать имя Чайковского из названия заведения

27 декабря, 2022 вторник
14:31
Общество

Во вторник, 27 декабря, в Национальной музыкальной академии Украины состоялось собрание, в ходе которого работники заведения заявили, что решение о переименовании требует дальнейшего обсуждения

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в телеграмме .

"Мы разочарованы тем, что трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины, собрание которого сегодня состоялось в Киеве, считает, что нужно еще дальше разбираться, стоит ли забирать имя Чайковского из названия ведущего музыкального вуза Украины", пишет он.

Ткаченко отмечает, что на собрании не были учтены рекомендации профильного комитета ВРУ, Экспертного Совета по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при МКИП, а также рекомендации по Чайковскому, распространенные Украинским институтом национальной памяти.

"И это в то время, когда все наши театры отказались выполнять Чайковского. Решение важного вопроса снова отложено, как говорится, для дальнейшего изучения. Мне кажется, что этот вопрос чрезвычайно актуален", комментирует министр.

Он также отметил, что студенты Консерватории высказались за переименование заведения.

  • 8 декабря столичный горсовет переименовал еще 32 улицы, переулки и бульвары, названия которых связаны с советщиной и РФ, в том числе бульвар Дружбы Народов.

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