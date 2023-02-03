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Сотрудники Google выходили на митинги против сокращения и низких зарплат

3 февраля, 2023 пятница
06:19
Мир

На этой неделе рабочие Google на обоих побережьях США устроили протесты, чтобы поддержать тысячи уволенных коллег и привлечь внимание к условиям труда.

Об этом информирует Bloomberg.

После того как компания объявила о наибольшем сокращении за всю свою историю – 12 тыс. должностей, или 6% глобальной рабочей силы, работники вышли начать протестовать.

Один из митингов прошел в среду в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью, Калифорния, а другой в четверг возле корпоративных офисов в Нью-Йорке.

Акция в Нью-Йорке собрала около 50 сотрудников у магазина Google. Митинг начался через несколько минут после того, как материнская компания Alphabet Inc. обнародовала результаты за четвертый квартал, включая 13,6 миллиарда долларов прибыли.

"Сегодня Google развенчала собственное обоснование увольнения 12 тыс. наших коллег. Понятно, что мизерные сбережения, которые компания получает от увольнения работников, ничто по сравнению с миллиардами, потраченными на выкуп акций, или миллиардами, полученными в прошлом квартале", - сказала инженер-программистка Альберта Девор.

Другие крупные технологические компании, в том числе Microsoft Corp, Salesforce Inc и Amazon.com Inc, тоже недавно объявили об увольнении.

Обе демонстрации были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union, не имеющим права на ведение коллективных переговоров, его членами являются субподрядчики Google и сотрудники.

"Сегодняшний день показывает, что некоторые проблемы, о которых мы говорим, касаются всех работников, независимо от их фактической должности или статуса", - сказал Девор, работавший в Google более трех лет и являющийся членом AWU.

На митинге в среду в Калифорнии десятки участников рассказывали о "бедных зарплатах и отсутствии льгот". В их задачи входит проверка содержимого, чтобы помочь научить алгоритмы компании на базе искусственного интеллекта, а также проверка клипов YouTube и поиск в рекламе оскорбительных или конфиденциальных материалов. Однако работники говорят, что их зарплата и выплаты значительно ниже собственных минимальных стандартов и выплат Google для ее прямых контрактных работников.

"Мы хотели бы хотя бы иметь шансы на выживание с этой работой", - сказал Зай Снелл, один из участников протеста в Калифорнии.

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Технологии
Калифорния
США
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