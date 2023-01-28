Сотрудникам ЗАЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска, - Генштаб

Об этом Генштаб сообщил в facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население.

"Да, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает", - говорится в сообщении.

Российская армия продолжает наступательные действия на трех направлениях

"Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону", – информирует ГШ.

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Сиверское направление: противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хринивка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.

Слобожанское направление: в результате минометных и артиллерийских обстрелов, ущерб понесли районы населенных пунктов Гурьев Козачок, Красное, Старица, Охримивка, Варваривка, Новомлынск, Дворичная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

Купянское направление: враг обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Иванивка, Кисливка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.

Лиманское направление: из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопопивку и Диброву Луганской области.

Бахмутское направление: огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Спирное, Верхнекаменное, Роздоливка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмивка и Майорск Донецкой области.

Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоривка, Марьинка и Новомихайловка.

Новопавловское направление: огневому влиянию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.

Запорожское направление: обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Времивка и Новополь Донецкой области и Малинивка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Орихив и Новоданиловка на Запорожье.

Херсонское направление: артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Михайливка, Гавриливка, Дудчаны, Качкаривка, Червоный Маяк, Козацкое, Тягинка, Комышаны и Херсон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника

Стало известно, что авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, в частности добавляется, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют обратно на передовую", - отмечается в посте.

27 января Генштаб сообщил, что враг планирует создать на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования возобновляемых работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в РФ.

Напомним, эксперты Института изучения войны предупредили, что новое наступление россиян может состояться в Луганской области или вблизи Угледара, Донецкая область.

Как сообщил Генштаб, захватчики в дальнейшем ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако защитники отбили атаки в районах 12 населенных пунктов.

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