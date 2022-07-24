Сотрудник колонии в Житомире убеждал сдаться оккупантам
СБУ разоблачила пропагандиста, публично поддерживавшего целесообразность полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и убеждавшего коллег в учреждении исполнения наказаний в необходимости капитуляции
Об этом сообщило Управление СБ Украины в Житомирской области.
Стало известно, что во время рабочих встреч со своими коллегами и в разговорах со знакомыми сотрудник пенитенциарного учреждения открыто отрицал необходимость и целесообразность противостояния вооруженным силам государства-агрессора. Также коллаборант отрицал обстрелы рашистами гражданских объектов и убеждал знакомых, что оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары только по военным целям ВСУ.
СБУ сообщила, что мужчина считает необходимым "прекращение боевого сопротивления украинскими военнослужащими и принятие решения о капитуляции на условиях, выдвинутых РФ".
"При этом руководство нашего государства должно было безоговорочно уступить территории, на которые претендует агрессор", - отметили в СБУ.
Правоохранители провели санкционированные обыски по месту фактического проживания фигуранта дела.
"По материалам СБУ дознаватели Национальной полиции сообщили коллаборанту о подозрении по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины", - сообщила Служба безопасности.
- 22 июля СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.
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