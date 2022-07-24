Сотрудник колонии в Житомире убеждал сдаться оккупантам

Об этом сообщило Управление СБ Украины в Житомирской области.

Стало известно, что во время рабочих встреч со своими коллегами и в разговорах со знакомыми сотрудник пенитенциарного учреждения открыто отрицал необходимость и целесообразность противостояния вооруженным силам государства-агрессора. Также коллаборант отрицал обстрелы рашистами гражданских объектов и убеждал знакомых, что оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары только по военным целям ВСУ.

СБУ сообщила, что мужчина считает необходимым "прекращение боевого сопротивления украинскими военнослужащими и принятие решения о капитуляции на условиях, выдвинутых РФ".

"При этом руководство нашего государства должно было безоговорочно уступить территории, на которые претендует агрессор", - отметили в СБУ.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту фактического проживания фигуранта дела.

"По материалам СБУ дознаватели Национальной полиции сообщили коллаборанту о подозрении по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины", - сообщила Служба безопасности.

22 июля СБУ задержала агента военной разведки РФ, который сдавал врагу информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.

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