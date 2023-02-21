Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины", - пишет прессслужба.

Сообщается, что злоумышленник – житель Минской области. В декабре 2020 года он был зачислен в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".

После начала полномасштабного вторжения он получил задачу на проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины и собирать разведывательные данные об образцах вооружения наших воинов, переданных западными партнерами.

"По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск по связному. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ПИК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб", - добавляют в пресс-службе.

Впоследствии злоумышленник был переброшен в состав армии РФ на восточный фронт. Белорус вместе с группировкой рашистов принимал активное участие в боях против Вооруженных Сил Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

"Он пытался разведать планы возможного участия российских ПИК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко", - разъяснили в СБУ.

Врага поймали в плен украинские бойцы во время боя в Донецкой области в сентябре 2022 года.

Задержанный пытался выдать себя за "рядового" боевика и хотел скрыть свою причастность к белорусской спецслужбе. Однако стражи порядка получили от него правдивую информацию.

Суд назначил ему 10 лет за решеткой за наем.