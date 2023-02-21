Сотрудник белорусской спецслужбы осужден в Украине на 10 лет за разведку и подрывную деятельность
Белорусского КГБиста, воевавшего в Украине в составе российской армии и разведывательного данные о заграничном вооружении в ВСУ, осудили на 10 лет лишения свободы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины", - пишет прессслужба.
Сообщается, что злоумышленник – житель Минской области. В декабре 2020 года он был зачислен в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".
После начала полномасштабного вторжения он получил задачу на проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины и собирать разведывательные данные об образцах вооружения наших воинов, переданных западными партнерами.
"По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск по связному. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ПИК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб", - добавляют в пресс-службе.
Впоследствии злоумышленник был переброшен в состав армии РФ на восточный фронт. Белорус вместе с группировкой рашистов принимал активное участие в боях против Вооруженных Сил Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.
"Он пытался разведать планы возможного участия российских ПИК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко", - разъяснили в СБУ.
Врага поймали в плен украинские бойцы во время боя в Донецкой области в сентябре 2022 года.
Задержанный пытался выдать себя за "рядового" боевика и хотел скрыть свою причастность к белорусской спецслужбе. Однако стражи порядка получили от него правдивую информацию.
Суд назначил ему 10 лет за решеткой за наем.
- Выехал в Донецкую область и перешел на сторону врага: во Львове будут судить боевика "ДНР". По данным расследования, мужчина в 2015 году уехал в Донецкую область, где добровольно перешел на сторону врага, вступив в "народную милицию ДНР".
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