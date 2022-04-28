Сотрудничество в энергетике и оборонная поддержка Украины: о чем договорились президент Зеленский и премьер-министр Болгарии Петков
Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Сегодня мы провели содержательные переговоры, обсудили все ключевые вопросы, которые заслуживают внимания именно сейчас и как раз в таких непростых условиях", – сказал Глава Украинского государства.
Зеленский выразил благодарность Кириллу Петкову за то, что Болгария, как и весь цивилизованный мир, сегодня солидарна с Украиной. По его словам, во время встречи с премьер-министром было инициировано налаживание взаимодействия по ремонту украинской военной техники на болгарских производственных мощностях. Также поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере.
"Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию, а также заинтересована в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, с использованием возможностей Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", - отмечают в сообщении.
Также сторонами была достигнута договоренность о налаживании транспортировки аграрной продукции из Украины через болгарский порт Варна на Черном море. Украинская сторона со своей стороны предоставит необходимое содействие для решения в кратчайшие сроки вопроса с болгарским судном, заблокированным в порту города Черноморска.
Президент Украины также заявил, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз на следующем заседании Европейского совета. Кроме того, Болгария выразила готовность принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны, в том числе в одном из южных регионов.
- Ранее сообщалось, что после остановки поставки российского газа Болгария обвинила Россию в нарушении контрактов и предупредила, что может прекратить транзит топлива в Сербию и Венгрию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.86
- Актуальное
- Важное