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Обзор

Сотрудничество России и Китая, заявления Трампа о Зеленском и вражеские дроны в квартирах Киева. Мировые СМИ об Украине 30 декабря

30 декабря, 2022 пятница
21:53
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 30 декабря оказались возможное сотрудничество России и Китая, заявления Трампа о Зеленском, вражеские дроны в квартирах Киева и каково смертоносное оружие украинцев – об этом и не только говорили в этот день иностранные СМИ

The Guardian:

Британское СМИ публикует подборку новостей о войне в Украине. В частности, сообщают о российских заявлениях о принятии новых "конституций" "ДНР" и "ЛНР" с цитатами так называемого руководителя "ДНР" Пушилина о "возвращении Донбасса в лоно российской культурно-исторической традиции". Владимир Путин и Си Цзиньпин пообещали углубить отношения между Москвой и Пекином, в частности, сотрудничество вооруженных сил, на фоне войны президента России в Украине. Беларусь обвинила Украину в провокациях из-за упавшей на ее территории ракеты ПВО. Также The Guardian поделилось рядом фото последствий атак дронов на Киев .

Кроме того, издание опубликовало заявление бывшего раввина Москвы Пинхаса Голдшмидта, который просит евреев покинуть Россию, пока это еще возможно : "Когда мы оглядываемся на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину".

The New York Times:

Утром в пятницу россияне в очередной раз атаковали украинскую столицу дронами , выпустили по Киеву еще 7 беспилотников. В общей сложности ночью Украину атаковали 16 российских беспилотников, все они были перехвачены, однако от обломков пострадали здания. В частности, издание публикует фото киевских домов с выбитыми окнами и обломки дронов в квартирах.

Другой материал американцев посвящен 100-летию возникновения Советского Союза в контексте видения Путина места Украины рядом с Россией и противоположного видения украинцев, максимально пытающихся избавиться от этого влияния. Ведь Советский Союз принес украинскому народу боль и потери.

The Washington Post:

СМИ также сообщает об очередных атаках на Киев, о встречах Путина и Си Цзиньпина и углублении сотрудничества между Россией и Китаем, а также о процессе энергетического восстановления в Украине после массированной атаки за прошедшие сутки.

BBC:

Британцы пишут о "чрезвычайной озабоченности" России из-за падения в Беларуси ракеты украинской ПВО. Публикуют заявление Си Цзиньпина о том, что Китай и Россия должны "влить больше стабильности" в мир . Сообщают о гибели трех человек в результате обстрелов на границе на Севере Украины. Вместе с тем делятся заявлениями украинских энергетиков о стабильности дефицита электроэнергии, несмотря на последние атаки .

CNN:

Как ферма рождественских елок Джона Чарльза-Джонса в Ноттингемшире помогает Украине , рассказывает CNN. Фермер собрал с продажи своих елок 10 тысяч фунтов стерлингов, которые пожертвует не поддержку украинцев.

В другом материале издание публикует заявление Беларуси о сбитой украинской ракете ПВО на своей территории . На беларусском государственном телевидении появились кадры, на которых видны обломки ракет в поле. Также они добавляют, что украинская сторона назвала инцидент результатом противовоздушной обороны. В Минобороны Украины заявили, что готовы пригласить для расследования инцидента экспертов из стран, не поддерживающих "террористическое государство Россию", добавив, что оставляют за собой "безусловное право на защиту и защиту собственного неба".

Politico:

Издание говорит о возможном кризисе в Республиканской партии США из-за Украины . В частности, в начале материала приводит цитату Трампа-младшего о Зеленском, в которой он называет его неблагодарным вскоре после визита украинского президента в Вашингтон. Далее рассказывают об определенном разладе среди республиканцев, часть из которых устойчиво поддерживают Украину, а другие недовольно считают потраченные миллиарды.

Украину Politico также ставит едва ли не на первом плане в своих итогах 2022 года . "Европа не полностью оправилась от последствий COVID-19, когда вторжение России в Украину привело к всплеску беженцев, резкому росту цен на энергоносители, росту инфляции и росту угрозы рецессии", – отмечает медиа.

Еще один материал издание посвящает поставке оружия для Украины от Запада . Прежде всего поставкам дальнобойного оружия, которое позволит положить конец конфликту. Между тем, официальные лица США все еще обсуждают его эффективность в предстоящей борьбе и не спровоцирует ли его отправка в Киев Россию на эскалацию конфликта до более опасных уровней.

В следующей статье СМИ анализирует позицию Орбана в Евросоюзе относительно помощи Украине . "Украина стала заложницей Виктора Орбана в борьбе премьер-министра Венгрии за сокращение замороженных фондов ЕС", – убеждены в издании. Однако есть и положительный момент: комиссия ЕС нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной, не обеспечивая голосование Венгрии.

Также Politico в контексте войны сравнивает Путина с Николаем I , говоря о том, что у них была очень похожая идеология, а их понятие "русского мира" смешивает религию, национализм и защиту консервативных ценностей в токсичную, мутную смесь. 

Gazeta Wyborcza:

В итоге года один из редакторов издания пишет о том, что этот год должен был показаться лучше предыдущего пандемического, а вместо этого стал ужасным. Прежде всего из-за полномасштабного вторжения России в Украину и всех тех преступлений против человечества, которые россияне совершали в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и других украинских городах.

Еще один материал Wyborcza посвящает размышлениям на тему, что же стало самым мощным оружием украинцев . Именно чрезвычайную изобретательность украинских воинов поляки называют смертоносным оружием Украины. Как бойцы накапливали опыт до этого 8 лет на Донбассе, как справились в противостоянии тогда, когда не имели нужного оружия, как не попадали в тепловизоры врага благодаря простым карематам на голове и другие чрезвычайные идеи, которые неоднократно удивляли мир и спасали защитников Украины и страну в целом .

Медиа, как и Guardian, публикует призыв бывшего раввина Москвы Пинхаса Голдшмидта к евреям покинуть Россию, пока это еще возможно, "прежде чем они станут козлами отпущения за кризис, вызванный войной в Украине".

Также польская журналистка собрали истории украинок, которые из-за российского вторжения вынуждены жить во Вроцлаве . С начала полномасштабной агрессии во Вроцлаве поселились около 100 тысяч украинцев, которые смогли за это время адаптироваться и найти свое место в польском городе. Они живут, работают, взаимодействуют с местным сообществом, платят налоги и благодарны Польше за поддержку и убежище.

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