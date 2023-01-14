Москва ищет себе ситуативных союзников по всему миру, пытаясь перетащить на свою сторону в войне с Украиной всех, кого только можно. В этом смысле Иран оказался очень удобным объектом, геополитическая разработка которого должна принести Путину кроме дронов-камикадзе еще и дивиденды от сближения с этим региональным государством, претендующим на роль лидера всего Ближнего Востока. Но здесь далеко не все так гладко, как хотелось бы Кремлю. И это уже в Исламской Республике Иран постепенно начинают понимать.

Так во влиятельной и одной из самых тиражных иранских газет "Donyae eqtesad" (Мир экономики) вышла статья молодого доктора политических наук и международных отношений Пурия Набипура под красноречивым названием "Препятствия для установления стратегического союза между Тегераном и Москвой".

Доктор Набипур начинает свою статью так: "Необходимо обратить внимание на внешнеполитическую доктрину и стратегическую культуру двух стран, чтобы понять глубину и размах стратегических отношений между Ираном и Россией, которые всегда были полны взлетов и падений. Учитывая разногласия, основанные на стратегической культуре России и Ирана, Тегеран должен корректировать свою внешнюю политику и сотрудничество не с точки зрения равноправного партнера, а с точки зрения соотношения издержек и пользы и национальных интересов".

Стремительное сближение Российской Федерации с Ираном вовсе не означает, что Москва считает Тегеран своим равноправным партнером. Просто у нее сейчас очень ограничена возможность выбирать себе сторонников, а антиамерикански настроенный режим мулл, кроме всего, остро нужен Путину не только для срочных поставок оружия

Здесь автор и не скрывает, что нынешнее стремительное сближение Российской Федерации с Ираном вовсе не означает, что Москва считает Тегеран своим равноправным партнером. Просто у нее сейчас очень ограничена возможность выбирать себе сторонников, а антиамерикански настроенный режим мулл, кроме всего, остро нужен Путину не только для срочных поставок оружия.

Хотя, по его мнению, "общее присутствие в региональных организациях и институтах, экономическая деятельность, взаимное укрепление геоэкономической позиции и сотрудничество и конвергенция являются хорошей возможностью, способной укрепить поля всестороннего сотрудничества и взаимодействия и быть движущей силой для развития политических, экономических и коммерческих обменов" между двумя дружественными соседними странами".

Несмотря на то, что отношения между Москвой и Тегераном развиваются в направлении создания глубоко укоренившегося антизападного идеологического альянса, иранский эксперт прекрасно понимает, какие большие препятствия существуют для установления стратегического союза между Ираном и Российской Федерацией.

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Ведь, как отмечает Пурия Набипур, "исходя из стратегической культуры России, Москва считает себя акционером международной системы, и в этом смысле Москве нежелательно иметь сильных конкурентов. Также Россия использует Совет Безопасности ООН для своего эффективного присутствия в управлении и разрешении региональных и глобальных кризисов. Взгляд России на международный порядок вытекает из религиозных устоев (православия) и националистических дискурсов, а тенденция России к территориальному экспансионизму является одной из составляющих национализма этой страны. Новая военно-морская доктрина акцентирует внимание на развитии присутствия ВМФ России в морях и океанах, особенно в Северном, Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах, а также Средиземном, Черном и Каспийском морях, и четко очерчивает границы. этой страны, в т. ч. в Арктике и Черном море.

Со всем этим трудно не согласиться, ведь Путин видит Российскую Федерацию сверхдержавой, которая якобы уполномочена решать судьбы мира и имеет контрольный пакет акций в международной политике, что дает ему полное право своевольно перекраивать границы других стран и силой навязывать им свои правила игры. Имперские замашки кремлевцев увидели даже в Иране. Хотя международная изоляция Москвы после ее неспровоцированного нападения на Украину и разрушения дипломатических отношений между Ираном и Западом и приостановки переговоров с Тегераном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) (настоящий договор предусматривал отказ от разработки Ираном ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций в том числе и запреты на международную торговлю нефтью) значительно углубили отношения между двумя странами.

Совместное желание изменить существующее мировое устройство и передать доминирование в мировой политике незападным странам чрезвычайно объединили эти два государства-парии. Они готовы на все, чтобы закончилась эпоха превалирования Соединенных Штатов по международным делам, и считают, что исторической миссией России и Ирана является борьба за установление многополярного мирового порядка.

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Совместное желание изменить существующее мировое устройство и передать доминирование в мировой политике незападным странам чрезвычайно объединили эти два государства-парии. Они готовы ко всему, чтобы закончилась эпоха превалирования Соединенных Штатов в международных делах, и считают, что исторической миссией России и Ирана является борьба за установление многополярного мирового порядка.

Доктор Набипур убежден, что "с доминированием евразийских установок во внешнеполитическом аппарате России и в соответствии с национальными интересами россияне пришли к убеждению, что им нужен геополитический и геоэкономический потенциал Ирана как центра геополитических сфер Каспийского моря, Персидского залива и ворот Среднего Востока Безопасности. пазл, отвечающий национальным и максимальным интересам России, который заработает с завершением строительства международного транспортного коридора "Север-Юг" и выходом Москвы к теплым водам – Персидскому заливу, Оманскому заливу и Индийскому океану. стратегия ориентации на восток и особенно развитие отношений с соседними странами, а благодаря тесному подходу к региональной и международной среде – Россия и Иран могут расширить сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности».

Добровольно взяв на себя роль "геополитического муртада Москвы", Тегеран необдуманно открывает ей ворота к новым возможностям на Среднем и Ближнем Востоке, которые несут большую опасность самому Ирану

Добровольно взяв на себя роль "геополитического пособника Москвы", Тегеран необдуманно открывает ей ворота к новым возможностям на Среднем и Ближнем Востоке, которые несут большую опасность самому Ирану. И если режим мулл думает, что массовые поставки дронов в Россию, которыми она убивает мирное население в Украине, пройдут для него безнаказанно, то они очень ошибаются. Поставляя оружие Москве, они косвенно участвуют в ее войне в Украине, а значит, и разделят с ней ответственность за все те страдания, которые принесла эта страшная война украинскому народу.

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А резкое сближение Ирана с Российской Федерацией больше похоже на соучастие в преступлениях уголовных подельников, а не сотрудничество политических партнеров. Хотя, как констатирует автор статьи "Препятствия для установления стратегического союза между Тегераном и Москвой": "Москва и Тегеран, несмотря на разную политику и подходы, которые могут привести к разногласиям между двумя сторонами после окончания их конфронтации с Западом, на нынешнем этапе имеют одинаковые безопасности и геополитические интересы по борьбе с общими угрозами, включая сотрудничество в сфере обороны, безопасности и транзакций. В регионе Иран также усиливает политическое и военное присутствие Москвы на побережье Сирии и Ливана и побережье Йемена на уровне сухопутных сил и стратегического и культурного влияния».

В том-то и дело, что главным фактором сближения России и Ирана является "конфронтация с Западом" и попытки любой ценой сохранить режим диктатора Башара Асада в Сирии. Но очевидно, что в Иране понимают границы отношений России с Ираном. Так Пурия Набипур отмечает, что "Россия традиционно имеет корыстный и агрессивный подход. Обеспокоенность Ирана, в частности, непредсказуемость взаимодействия России с Западом, историческое недоверие Ирана к России и горький опыт вмешательства колониальных государств в жизнь в Иране, который берет свое начало в исторической памяти". иранцев являются одними из факторов, которые повлияли на принятие решений во внешней политике Ирана. Взлеты и падения в отношениях между Тегераном и Москвой практически делают невозможным создание стратегического альянса".

"Историческая память иранцев" до сих пор сохраняет последствия поражений в войнах с Российской империей, которая каждый раз забирала и присваивала себе территории оккупированных персами других народов. Тогдашние лидеры Персии так и не смогли использовать международную конкуренцию в национальных интересах своего государства. Чем тогда и воспользовались в Москве

И это очень мягко сказано. Поскольку "историческая память иранцев" до сих пор сохраняет последствия поражений в войнах с Российской империей, которая каждый раз забирала и присваивала себе территории оккупированных персами других народов. Тогдашние лидеры Персии так и не смогли использовать международную конкуренцию в национальных интересах своего государства. Чем тогда и пользовались в Москве. В Иране хорошо помнят экспансионистские уроки договоренностей с Россией и отлично понимают – какой "стратегический альянс" может быть с Россией, когда Москва никогда и ни с кем не придерживается взятых на себя ранее обязательств. Почему же она будет выполнять договоренности с Ираном?

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Здесь доктор Набипур откровенно указывает на опасность, которую несет Москва его стране: "С точки зрения национальной безопасности России ядерный Иран без санкций можно считать угрозой интересам России. Россияне очень озабочены возможностью трансформации и изменением отношений между Ираном и Америкой. Москва извлекает большую пользу от конфликта между двумя странами, обеспечивающими ее интересы, и не захочет избавляться от этих выгод.Принятие противоречивых решений перед переговорами о JCPOA и активизация россиян стало наиболее очевидным отражением чувствительности Москвы к вопросу ядерного укрепления Ирана".

По мнению иранского эксперта, также одной из инфраструктурных проблем развития экономических отношений стало отсутствие правильного понимания взаимных возможностей сторон. Несмотря на многочисленные встречи лидеров двух стран и подписание всестороннего соглашения о сотрудничестве, реализация существующего большого потенциала экономико-технического сотрудничества, торговли и коммерческого обмена между Ираном и Россией остается на достаточно низком уровне, в то же время торговый баланс имеет огромные перекосы в пользу России, а экономическое сотрудничество между двумя странами не расширяется в соответствии с уровнем политического сотрудничества".

Иранские "Шахиды" – это инструменты уничтожения Украины. Беспрецедентные попытки уничтожить объекты энергетики и теплосети в Украине иранскими дронами означают, что сегодня Иран фактически стал спонсором российского терроризма.

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Вместо этого все больше углубляется военное сотрудничество Российской Федерации с Ираном. Иранские "Шахиды" – это инструменты уничтожения Украины. Беспрецедентные попытки уничтожения объектов энергетики и теплосети в Украине иранскими дронами означают, что сегодня Иран фактически стал спонсором российского терроризма. Он, как и Москва, виноват в многочисленных смертях украинцев от иранских беспилотников и использования этих дронов для нападений на энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы избавить миллионы украинцев от электроэнергии, тепла и других жизненно важных коммунальных услуг. Пытаясь вместе с Россией организовать для Украины зимой Холодомор, Иран этим признает свою заинтересованность в ликвидации государства Украины.

Тегеран своим непродуманным сотрудничеством с Россией добровольно вверг себя в "темные времена", потому что после проигрыша Москвы в войне с Украиной, это будет также и проигрыш Ирану. И он, вместе с Российской Федерацией и Беларусью, вынужден будет выплачивать Украине репарации за весь нанесенный ущерб.

Это по дипломатическим каналам нужно донести до высшего иранского руководства. Чтобы наконец-то они стали понимать, что дружба с Москвой и игры в “большую геополитику” в итоге будут иметь для Ирана свою очень высокую цену.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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