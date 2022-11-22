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Эксклюзив

Сотрудничество РФ с Ираном закончится только после смены власти в Тегеране, - эксперт Константинова

22 ноября, 2022 вторник
10:59
война с Россией

Эксперт-международник Вера Константинова считает, что сотрудничество Тегерана с Российской Федерацией будет продолжаться несмотря на протесты в Иране

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Если на прошлой неделе протестное движение в Иране пошло на убыль, то в эти выходные мы могли наблюдать всплеск протестной активности. При этом на прошлой неделе были прецеденты убийства офицеров правоохранительных органов. Также в Институте изучения войны сообщили, что лидер Ирана издал указ о насильственном подавлении протестов" , – рассказала Константинова.

Эксперт убеждена, что сотрудничество Ирана с РФ будет продолжаться.

"На данном этапе протесты в Иране никак не влияют на сотрудничество с РФ. В Иране есть определенная политическая прослойка, которая будет сотрудничать с россиянами до самого конца. Другими словами, сотрудничество Ирана с Российской Федерацией прекратится только тогда, когда изменится политический режим в Тегеране" , – добавила она.

  • 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.
  • 4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.
  • 5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их".
  • 19 ноября The Washington Post обнародовал, что российские террористы и их партнеры из Ирана договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины.

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Россия
оружие
Иран
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