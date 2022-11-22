Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Если на прошлой неделе протестное движение в Иране пошло на убыль, то в эти выходные мы могли наблюдать всплеск протестной активности. При этом на прошлой неделе были прецеденты убийства офицеров правоохранительных органов. Также в Институте изучения войны сообщили, что лидер Ирана издал указ о насильственном подавлении протестов" , – рассказала Константинова.

Эксперт убеждена, что сотрудничество Ирана с РФ будет продолжаться.

"На данном этапе протесты в Иране никак не влияют на сотрудничество с РФ. В Иране есть определенная политическая прослойка, которая будет сотрудничать с россиянами до самого конца. Другими словами, сотрудничество Ирана с Российской Федерацией прекратится только тогда, когда изменится политический режим в Тегеране" , – добавила она.