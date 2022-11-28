Сотрудничество и послевоенное восстановление: министр обороны Словении приехал в Украину и встретился с Резниковым
Министр обороны Словении Марьян Шарец приехал в Киев и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
"Был рад принимать министра обороны Словении Марьяна Шареца в Киеве. Обсудили ситуацию с безопасностью и развитие двустороннего сотрудничества, включая возможности послевоенного восстановления Украины. Ценим словенскую политическую поддержку и военно-техническую помощь украинской армии, а также обучение наших военнослужащих", - написал Резников.
Ранее, в октябре, Словения передала Украине 28 танков М-55S.
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