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Сотрудничество и формула мира: Зеленский побеседовал с принцем Саудовской Аравии

9 сентября, 2023 суббота
02:19
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с наследником, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом обсудил вопросы сотрудничества между странами и укрепления диалога

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовской Аравии по продолжению их диалога, который начался во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая.

"Владимир Зеленский выразил благодарность Наследственному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий", - говорится в публикации.

Также отмечается, что украинский президент "особо отметил" успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа второй встречи советников по национальной безопасности и политическим директорам внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам украинской "формулы мира".

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Эспрессо.TV.

Владимир Зеленский
Саудовская Аравия
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