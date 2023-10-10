Сотрудничать с РФ согласились менее 0,5% полицейских на оккупированных территориях, - Выговский

Об этом глава Нацполиции Иван Выговский сказал агентству Интерфакс-Украина .

По его словам, на временно оккупированных территориях работают 400 бывших сотрудников полиции.

"Около 400 сотрудникам полиции, оставшихся на оккупированных территориях и после того начавших работать на врага в правоохранительных квазиобразованиях, заочно сообщено о подозрении в государственной измене. Цифра вроде бы велика, но от общего количества полицейских это менее 0,4%", - сказал Выговский.

Еще 400 человек проверяют на возможное сотрудничество с врагом. Те, кто отказался выходить с ТОТ, уже уволены из полиции.

"Всех, кого переводили с оккупированных территорий, всех, на кого были хоть какие-то сомнения, проверили с помощью полиграфа", - отметил Выговский.