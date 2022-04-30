Сотрудничали с оккупантами: в Сумской области объявили подозрение мэру, его заместителю и депутату горсовета
В Сумской области прокуратура сообщила о подозрении мэру города Бурынь, его заместителю и депутату горсовета, которые предоставляли оккупантам жилье, питание и горючее
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении городскому голове Буринского городского совета, его заместителю и одному из депутатов горсовета в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований (ч.4, ч.6 ст. 111-1 УК Украины)", - заявили в ОГПУ.
В ходе оккупации Буринской ОТГ Конотопского района Сумской области они пошли на сотрудничество с россиянами. Чиновники поддерживали кафиров информационно, а также обеспечивали их жильем, горючим и продуктами питания. Их задержала полиция. Сейчас подозреваемым выбирают меры предосторожности.
- 28 апреля сообщили о подозрении депутату Херсонского горсовета, проводившему митинги за РФ, призвал украинцев сдаться и создал "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"".
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