Сотрудничали с оккупантами: в Сумской области объявили подозрение мэру, его заместителю и депутату горсовета

Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.



"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева уведомлено о подозрении городскому голове Буринского городского совета, его заместителю и одному из депутатов горсовета в сотрудничестве с государством-агрессором и материальном обеспечении его вооруженных формирований (ч.4, ч.6 ст. 111-1 УК Украины)", - заявили в ОГПУ.



В ходе оккупации Буринской ОТГ Конотопского района Сумской области они пошли на сотрудничество с россиянами. Чиновники поддерживали кафиров информационно, а также обеспечивали их жильем, горючим и продуктами питания. Их задержала полиция. Сейчас подозреваемым выбирают меры предосторожности.

28 апреля сообщили о подозрении депутату Херсонского горсовета, проводившему митинги за РФ, призвал украинцев сдаться и создал "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"".

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