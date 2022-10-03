Сотрудничали с оккупантами в Луганской и Харьковской областях. Экс-сотрудниц таможни и правоохранительных органов подозревают в госизмене
ГБР разоблачило двух злоумышленниц, которые, будучи на должностях в Гостаможне и правоохранительных органах, начали сотрудничать с российскими оккупантами
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что после оккупации города Старобельск в Луганской области уже бывшая главный инспектор юридического сектора таможни начала активно сотрудничать с рашистами. В частности, заняла должность в "управлении юстиции министерства юстиции "ЛНР". Экс-сотрудница таможни стала руководительницей "отдела записей актов гражданского состояния".
Еще одна бывшая работница правоохранительных органов в Изюме Харьковской области добровольно заняла должность в псевдомилиции. Злоумышленница проверяла украинцев во время "фильтрации", а после освобождения городов скрылась с российскими захватчиками.
Обеим фигуранткам сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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