Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что после оккупации города Старобельск в Луганской области уже бывшая главный инспектор юридического сектора таможни начала активно сотрудничать с рашистами. В частности, заняла должность в "управлении юстиции министерства юстиции "ЛНР". Экс-сотрудница таможни стала руководительницей "отдела записей актов гражданского состояния".



Еще одна бывшая работница правоохранительных органов в Изюме Харьковской области добровольно заняла должность в псевдомилиции. Злоумышленница проверяла украинцев во время "фильтрации", а после освобождения городов скрылась с российскими захватчиками.



Обеим фигуранткам сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Украине главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику и 8 "депутатам" "ДНР" объявили подозрения в коллаборационизме за организацию псевдореферендумов на оккупированных территориях.

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