Сотрудничали с оккупантами и расстреляли двух гражданских: двоим жителям Киевщины сообщили о подозрении

Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора.



"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. , ст. 263 УК Украины)", - отметили в сообщении.



Во время оккупации Залесья Киевской области подозреваемые сотрудничали с оккупантами. Они получили от россиян оружие с боекомплектом, экипировку, амуницию, а также проводили разведку и патрулировали Броварской район. В частности, вооруженные коллаборанты проверяли документы у местных жителей.



Так, 11 марта с целью устрашения людей они расстреляли из автоматов двух мирных жителей Великой Дымерки. От многочисленных ранений потерпевшие скончались с поличным.

С начала полномасштабного вторжения РФ до 27 апреля в Киеве 13 человек сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.

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