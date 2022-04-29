Сотрудничали с оккупантами и расстреляли двух гражданских: двоим жителям Киевщины сообщили о подозрении
Прокуратура объявила о подозрении жителям Киевщины, получившим от оккупантов оружие, патрулировали улицы и убили двух мирных жителей
Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры двум жителям Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, преднамеренном убийстве и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. , ст. 263 УК Украины)", - отметили в сообщении.
Во время оккупации Залесья Киевской области подозреваемые сотрудничали с оккупантами. Они получили от россиян оружие с боекомплектом, экипировку, амуницию, а также проводили разведку и патрулировали Броварской район. В частности, вооруженные коллаборанты проверяли документы у местных жителей.
Так, 11 марта с целью устрашения людей они расстреляли из автоматов двух мирных жителей Великой Дымерки. От многочисленных ранений потерпевшие скончались с поличным.
- С начала полномасштабного вторжения РФ до 27 апреля в Киеве 13 человек сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное