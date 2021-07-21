Сотрудничали с медучреждениями: в Киеве на подделке COVID-тестов разоблачили две туркомпании
В столице правоохранители разоблачили работников двух туристических агентств, которые предлагали своим клиентам поддельные результаты теста на коронавирус
Об этом передает прокуратура Киева.
"Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области пресечена преступная схема изготовления и распространения заведомо поддельных справок по результатам ПЦР-тестов на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что работники двух туристических компаний предлагали своим клиентам дополнительную услугу, которая заключалась в изготовлении поддельных справок об отрицательныйом тесте на COVID-19, якобы выданных одним из столичных медицинских учреждений.
Стоимость поддельной "ковидной" справки составляла от 1000 до 1200 грн.
В ходе проведенных обысков в двух офисных помещениях обнаружены и изъяты бланки поддельных справок результатам ПЦР-тестов, поддельная печать медицинского учреждения, компьютерная техника и флэш-носители, на которых находилось около 1000 поддельных справок в электронном виде.
Сейчас проверяется причастность двух жителей Киева к функционированию преступной схемы с целью привлечения их к ответственности.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос о назначении экспертиз по изъятым вещественным доказательствам.
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