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Сотрудничала с оккупантами в Запорожье: депутату, которая работает в просвещении,объявили подозрение

24 января, 2023 вторник
16:30
Криминал

Депутату, работающему в просвещении, объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами и внедрение образования врага в оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

Следствие установило, что после оккупации российским войском города Каменка-Днепровская депутат Запорожского областного совета, возглавлявшая одну из местных школ, начала сотрудничать с рашистами.

Подозреваемая внедрила стандарты образования государства-спонсора терроризма, использовала российские учебники, изменила форму оценки учащихся пятибалльной.

"Для получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам подозреваемая организовала прохождение специализированных курсов повышения квалификации в Евпатории аннексированной АР Крым", - пишет пресс-служба.

Депутату Запорожского областного совета сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

  • "Директора школы" на Херсонщине объявили подозрение за внедрение стандартов образования РФ и пропаганду оккупации Украины. Ее подозревают в коллаборационизме.
  • Жителя Харьковщины подозревают в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

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война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
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