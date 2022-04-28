Сотрудничал с оккупантами и создал "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"": депутату Херсонского горсовета сообщили о подозрении
Прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату Херсонского горсовета от "Блока Сальдо", который проводил митинги за РФ, призывал украинцев сдаться и создал "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"", поддерживающий оккупацию
Об этом идет речь в фейсбуке Киевской городской прокуратуры.
"Депутат Херсонского городского совета от политической партии "Блок Сальдо", зная, что Херсон временно оккупирован вооруженными формированиями РФ, записал видеообращение для российского интернет-издания, в котором призвал своих сограждан сложить оружие и прекратить боевые действия. Также депутат организовал и фактически участвовал в проведении пророссийского митинга с пропагандой коммунистического, тоталитарного режима, который транслировался в российских СМИ и социальных сетях", - отметили в сообщении.
Также он объявил о создании незаконного формирования под названием "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"". Его участники проголосовали за поддержку действий российских оккупантов в Украине.
При руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева депутату сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами, организации и проведении митинга в поддержку действий оккупантов и активном участии в нем (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас ведутся следственные действия. Депутату грозит до 10-12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее.
- 13 марта коллаборантов в оккупированном Херсоне возглавил экс-мер, "регионал" Владимир Сальдо.
- 20 марта в оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль Владимира Сальдо, водитель погиб, пассажирка получила ранения.
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- 27 апреля оккупанты назначили Владимира Сальдо новым мэром захваченного Херсона.
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