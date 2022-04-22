Сотрудничал с оккупантами и мог финансировать войну против Украины: ГБР арестовало более 200 млн активов нардепа, приближенного к Януковичу
ГБР арестовало более 200 млн грн сомнительных активов бывшего нардепа от Партии регионов, который имел компанию в ОРДО, сотрудничал с оккупантами и мог финансировать войну РФ против Украины
Об этом говорится в телеграмм-канале ГБР .
"Государственное бюро расследований арестовало более 200 млн грн необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича", - отметили в ведомстве.
По информации ГБР, экс-депутат вместе с окружением Виктора Януковича "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса. После создания ДНР продолжил фактически контролировать фармацевтическое предприятие и начал сотрудничать с оккупантами. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.
Бывший "регионал" имел на депозитных счетах открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и быть использованы для финансирования войны России против Украины.
ГБР установило эти счета и арестовало их.
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