Сотни волонтеров в горячих точках собирают свидетельства военных преступлений РФ,- Матвийчук

Об этом она сообщила в эфире Espreso.TV.

“Мы возобновили работу Евромайдан SOS. Несколько сотен волонтеров по всей стране, часть из них находится в горячих точках, сейчас собирают показания потерпевших и свидетелей военных преступлений. К сожалению, мы также фиксируем случаи изнасилований, были у нас такие кейсы”, - подчеркнула Матвийчук.

Правозащитница заявила, что российская армия это делает умышленно для того, чтобы принести больше вреда гражданскому населению и сломить сопротивление.

"Это показывает, что Путин думал, что он будет воевать только с украинской армией, он стал жертвой собственной пропаганды и против него выступает весь украинский народ", - добавила Матвийчук.

Напомним: Доказательства военных преступлений России понадобятся для того, чтобы отдать врага под трибунал.

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