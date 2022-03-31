Сотни волонтеров в горячих точках собирают свидетельства военных преступлений РФ,- Матвийчук
Правозащитница, председатель правления центра общественных свобод Александра Матвийчук сообщила, что доказательств много, так же как и преступлений, потому что Россия использует военные преступления как метод ведения войны
Об этом она сообщила в эфире Espreso.TV.
“Мы возобновили работу Евромайдан SOS. Несколько сотен волонтеров по всей стране, часть из них находится в горячих точках, сейчас собирают показания потерпевших и свидетелей военных преступлений. К сожалению, мы также фиксируем случаи изнасилований, были у нас такие кейсы”, - подчеркнула Матвийчук.
Правозащитница заявила, что российская армия это делает умышленно для того, чтобы принести больше вреда гражданскому населению и сломить сопротивление.
"Это показывает, что Путин думал, что он будет воевать только с украинской армией, он стал жертвой собственной пропаганды и против него выступает весь украинский народ", - добавила Матвийчук.
Напомним: Доказательства военных преступлений России понадобятся для того, чтобы отдать врага под трибунал.
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