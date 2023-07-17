Сотни вагнеровцев прибыли в Центральную Африку

Об этом информирует Al Arabiya .

"Несколько сотен опытных бойцов группы Вагнера прибыли в Центральноафриканскую Республику", - пишет издание.

Новые наемники прибыли в страну для ротации. Также они будут обучать военных и правоохранителей ЦАР, ответственных за безопасность во время национального конституционного референдума. Он намечен на 30 июля.

Издание напоминает, что боевики ПИК Вагнера присутствуют в ЦАР уже более пяти лет. Отмечают, что их действия вызывают беспокойство из-за подозрений в несоблюдении прав человека, а также других нарушениях, в частности неизбирательных ударах по гражданским объектам.

"Помимо этого существует мнение, что интересы группировки в ЦАР выходят за пределы военной поддержки, включая контроль за такими национальными ресурсами, как золото и бриллианты", - говорится в материале.