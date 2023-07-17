Сотни вагнеровцев прибыли в Центральную Африку
Сотни боевиков ПВК Вагнера прибыли на ротацию в Центральноафриканскую Республику
Об этом информирует Al Arabiya .
"Несколько сотен опытных бойцов группы Вагнера прибыли в Центральноафриканскую Республику", - пишет издание.
Новые наемники прибыли в страну для ротации. Также они будут обучать военных и правоохранителей ЦАР, ответственных за безопасность во время национального конституционного референдума. Он намечен на 30 июля.
Издание напоминает, что боевики ПИК Вагнера присутствуют в ЦАР уже более пяти лет. Отмечают, что их действия вызывают беспокойство из-за подозрений в несоблюдении прав человека, а также других нарушениях, в частности неизбирательных ударах по гражданским объектам.
"Помимо этого существует мнение, что интересы группировки в ЦАР выходят за пределы военной поддержки, включая контроль за такими национальными ресурсами, как золото и бриллианты", - говорится в материале.
- 16 июля разведка Великобритании сообщила , что Российская Федерация, вероятно, готова поддержать амбиции ПВК Вагнера по поводу ее широкого присутствия в Африке.
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