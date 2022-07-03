Сотни украинских военных проходят обучение в Британии, - Би-Би-Си

Об этом сообщает BBC News Украина .

Тренировки проходят в Солсбери под руководством офицеров вооруженных сил Великобритании. Украинские военные там осваивают реактивные системы залпового огня M270 MLRS (аналог американских HIMARS) и ствольную артиллерию.

При этом британских и новозеландских солдат поражает желание воинов ВСУ учиться. В частности, капитан королевской артиллерии Джеймс Олифан отметил, что его удивил профессионализм украинских военных.

"Для нас это стало шоком. Мы подготовили программу обучения и содержание тренинга, основываясь на нашем опыте обучения британских солдат. А когда мы узнали, что они профессиональные ракетные артиллеристы, содержание курса и его проведение стали намного проще", — комментирует он.

Олифан также добавляет, что, несмотря на языковой барьер, британские артиллеристы смогли найти общий язык с украинскими, которые уже имели опыт в использовании своих РЗСО.

Также сообщается, что украинские солдаты уже привыкли к британскому оборудованию. Теперь западным инструкторам не нужно управлять процессом напрямую, потому что экипажем командует украинский военный, "тренируя солдат по своей доктрине и обучая своей тактике".

Как отмечается, британский премьер Борис Джонсон предлагает готовить по 2500 украинских солдат каждый месяц.

Напомним, что 30 июня 2022 года Великобритания заявила о готовности удвоить свою военную поддержку Украине. Страна планирует выделить еще 1,2 млрд долларов для того, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление.