Сотни украинских военных овладевают современной западной военной техникой, в частности гаубицами M777, системами ПВО Q-64 и бронетранспортерами М-113, - Пентагон
Это вооружение предоставили или планируют предоставить Украине западные партнеры.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 6 мая, информирует CNN.
В настоящее время учения с гаубицами прошли 200 военных и проходят еще 150 украинских бойцов, добавил он. Военнослужащие США тренируют группы украинских военных в частях за пределами Украины.
Кроме того, еще 15 украинских военных прошли обучение с использованием мобильной радиолокационной системы противовоздушной обороны Q-64, отметил представитель Пентагона.
И 60 украинских военных прошли обучение управлению бронетранспортером М-113, и "еще около 50 сейчас проходят обучение этому", - сказал Кирби.
- Отметим, что Министерство обороны США готовится заключить, или уже заключила, контракты по двум пакетам помощи, на 300 млн и 1,45 млрд – в Украину уже поступают "беспилотные летательные системы Puma, передовые системы высокоточного оружия, коммуникационные устройства, боевое медицинское оборудование. сухпайки, готовые к употреблению, даже бинокли", также Javelin, Stinger и беспилотные Switchblade.
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