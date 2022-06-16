Сотни украинских беженцев остаются в отелях Шотландии, несмотря на заявленных спонсоров

Об этом пишет BBC.

"Приблизительно 500 человек по всей Шотландии живут в отелях более одного месяца. Мы не понимаем, где проблема в связи принимающей семьи и украинцев, которые уже здесь", - сказал консул Украины в Эдинбурге Евгений Маньковский.

Он добавил, что не считает прибывающих в Шотландию беженцами, а украинцы, получившие "статус временной защиты", однажды вернутся домой.

"Я не хочу видеть людей в гостиничных номерах дольше, чем это абсолютно необходимо. Мы работаем с местными властями, чтобы расширить потенциал с помощью соответствующей службы", - сказал министр правительства Шотландии с особой ответственностью за украинских беженцев Нил Грей.

После вторжения России в Украину правительство Великобритании сообщило о программе "Дом для Украины", которая позволила людям принимать беженцев. Первоначально программа была открыта только для заявителей, знакомых с украинцами. Но впоследствии ее расширили, чтобы украинские беженцы могли называть правительство Шотландии своим спонсором, то есть правительство должно отвечать за предоставление им места для проживания. Временное жилье в отелях должно было использоваться до тех пор, пока не будет найдено долгосрочное жилье.

Согласно данным, правительство Шотландии выдало 8 647 виз для людей из Украины. Было подано 10 066 заявлений. И 3 796 человек при подаче заявки указали лицо из Шотландии, которое должно было их приютить. Большинство из них – 3 425 – получили визы, и 2 142 из них прибыли в Великобританию.

3 июня The Guardian подсчитали, что Британия принимает меньше беженцев из Украины "на душу населения", чем большинство стран Европы.

12 июня BBC рассказывало о небольшой деревне в Британии, что приютило более 30 украинских беженцев. Так жители села хотят вдохновить другие общины открыть свои двери и подумать о спонсировании беженцев, нуждающихся в жилье.

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