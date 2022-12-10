Об этом сообщили в официальном telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что в одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.

Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.