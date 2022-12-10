Сотни тысяч наличных денег, прокремлевская литература, сухпайки оккупантов. Что нашла СБУ в УПЦ (МП) Харьковской области
СБУ обнаружила на территории Харьковской епархии УПЦ (МП) сотни тысяч наличных, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов
Об этом сообщили в официальном telegram-канале Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли", – говорится в сообщении.
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Сообщается, что в одной из церквей даже хранились сухпайки российских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом РФ.
Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.
Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
- Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
- Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и подозрительных россиян.
- 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашла там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверения оккупантов.
- 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
- 30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.
- 2 декабря стало известно, что Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ривненской и Закарпатской областях.
- Позже, 2 декабря, Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против УПЦ МП.
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