Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что протесты против закона, повышающего пенсионный возраст на два года до 64 лет, собрали огромные толпы. Представители профсоюзов заявили, что девятый общенациональный день протеста в четверг соберет огромные толпы людей против того, что они назвали "презрением" и "ложью" Макрона.

"Лучший ответ, который мы можем дать президенту, - это то, что миллионы людей бастуют и выходят на улицы", - сказал Филипп Мартинес, возглавляющий занимающий жесткую позицию профсоюз CGT.

"Забастовка в четверг приведет к серьезным перебоям в движении поездов, также пострадают аэропорты, а учителя многих профессий уйдут с работы в то время, как продолжаются забастовки на нефтебазах и среди уборщиков мусора", - подтвердили журналисты, добавив, что большинство протестов были мирными. но гнев нарастал после того, как на прошлой неделе правительство протолкнуло законопроект через парламент без голосования.

В последние семь ночей в Париже и других городах произошли стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.

Выступая в среду, Макрон заявил, что новый закон необходим и вступит в силу позже в этом году. В частности, он отверг призывы уволить премьер-министра Элизабет Борн, которая была в авангарде пенсионной реформы, и поручил ей расширить парламентское большинство и возобновить взаимодействие с профсоюзами.

"Он подбросил еще больше взрывчатки в уже хорошо освещенный ад", - сказал глава Социалистической партии Оливье Фор.