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Сотни тысяч французов в дальнейшем выходят на улицы и объявили забастовку на фоне пенсионной реформы

23 мартa, 2023 четверг
07:46
Мир

В четверг запланирована забастовка и проведение демонстрации сотнями тылжисяч французов после того, как президент Эмманюэль Макрон пообещал продоть пенсионную реформу

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что протесты против закона, повышающего пенсионный возраст на два года до 64 лет, собрали огромные толпы. Представители профсоюзов заявили, что девятый общенациональный день протеста в четверг соберет огромные толпы людей против того, что они назвали "презрением" и "ложью" Макрона.

"Лучший ответ, который мы можем дать президенту, - это то, что миллионы людей бастуют и выходят на улицы", - сказал Филипп Мартинес, возглавляющий занимающий жесткую позицию профсоюз CGT.

"Забастовка в четверг приведет к серьезным перебоям в движении поездов, также пострадают аэропорты, а учителя многих профессий уйдут с работы в то время, как продолжаются забастовки на нефтебазах и среди уборщиков мусора", - подтвердили журналисты, добавив, что большинство протестов были мирными. но гнев нарастал после того, как на прошлой неделе правительство протолкнуло законопроект через парламент без голосования.

В последние семь ночей в Париже и других городах произошли стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.

Выступая в среду, Макрон заявил, что новый закон необходим и вступит в силу позже в этом году. В частности, он отверг призывы уволить премьер-министра Элизабет Борн, которая была в авангарде пенсионной реформы, и поручил ей расширить парламентское большинство и возобновить взаимодействие с профсоюзами.

"Он подбросил еще больше взрывчатки в уже хорошо освещенный ад", - сказал глава Социалистической партии Оливье Фор.

Франция
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