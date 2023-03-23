Сотни тысяч французов в дальнейшем выходят на улицы и объявили забастовку на фоне пенсионной реформы
В четверг запланирована забастовка и проведение демонстрации сотнями тылжисяч французов после того, как президент Эмманюэль Макрон пообещал продоть пенсионную реформу
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что протесты против закона, повышающего пенсионный возраст на два года до 64 лет, собрали огромные толпы. Представители профсоюзов заявили, что девятый общенациональный день протеста в четверг соберет огромные толпы людей против того, что они назвали "презрением" и "ложью" Макрона.
"Лучший ответ, который мы можем дать президенту, - это то, что миллионы людей бастуют и выходят на улицы", - сказал Филипп Мартинес, возглавляющий занимающий жесткую позицию профсоюз CGT.
"Забастовка в четверг приведет к серьезным перебоям в движении поездов, также пострадают аэропорты, а учителя многих профессий уйдут с работы в то время, как продолжаются забастовки на нефтебазах и среди уборщиков мусора", - подтвердили журналисты, добавив, что большинство протестов были мирными. но гнев нарастал после того, как на прошлой неделе правительство протолкнуло законопроект через парламент без голосования.
В последние семь ночей в Париже и других городах произошли стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
Выступая в среду, Макрон заявил, что новый закон необходим и вступит в силу позже в этом году. В частности, он отверг призывы уволить премьер-министра Элизабет Борн, которая была в авангарде пенсионной реформы, и поручил ей расширить парламентское большинство и возобновить взаимодействие с профсоюзами.
"Он подбросил еще больше взрывчатки в уже хорошо освещенный ад", - сказал глава Социалистической партии Оливье Фор.
- Напомним, 16 марта правительство Франции, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями, тогда арестовали по меньшей мере 217 человек.
- На следующий день сообщалось , что в пятницу вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции повысить пенсионный возраст.
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