Сотни ракет в течение нескольких недель: США, Великобритания, Дания и Нидерланды усилят ПВО Украины
США, Великобритания, Дания и Нидерланды огласили пакет помощи ПВО Украины, состоящий из сотен ракет, который будет поступать в течение нескольких недель
Об этом сообщает правительство Великобритании.
Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили, что они сотрудничают, чтобы поставлять высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны в Украину, удовлетворяя насущные потребности ее противовоздушной обороны.
"Инициатива предусматривает поставку сотен ракет для ПВО малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель.
Об этой инициативе было объявлено перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" 15 июня в Брюсселе.
"Одним из приоритетов нынешнего заседания контактной группы остаются системы ПВО. Они имеют определяющую важность, ведь Россия осуществляет ракетные атаки и атаки дронами, в результате чего страдает гражданское население. Вместе с Великобританией, Данией на Нидерландами мы усиливаем предоставление вооружений и ПВО. "Мы стремимся сохранять постоянство предоставления Украине помощи, чтобы она могла покрывать свои самые насущные нужды. А мы - продолжать оказывать помощь в долгосрочной перспективе", - отметил после заседания глава Пентагона Ллойд Остин.
- Напомним, накануне на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которую вошли Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, объявлен новый пакет военной помощи для противовоздушной обороны Украины.
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