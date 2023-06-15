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Сотни ракет в течение нескольких недель: США, Великобритания, Дания и Нидерланды усилят ПВО Украины

15 июня, 2023 четверг
17:06
Война с Россией

США, Великобритания, Дания и Нидерланды огласили пакет помощи ПВО Украины, состоящий из сотен ракет, который будет поступать в течение нескольких недель

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили, что они сотрудничают, чтобы поставлять высокоприоритетное оборудование противовоздушной обороны в Украину, удовлетворяя насущные потребности ее противовоздушной обороны.

"Инициатива предусматривает поставку сотен ракет для ПВО малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель.

Об этой инициативе было объявлено перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" 15 июня в Брюсселе.

"Одним из приоритетов нынешнего заседания контактной группы остаются системы ПВО. Они имеют определяющую важность, ведь Россия осуществляет ракетные атаки и атаки дронами, в результате чего страдает гражданское население. Вместе с Великобританией, Данией на Нидерландами мы усиливаем предоставление вооружений и ПВО. "Мы стремимся сохранять постоянство предоставления Украине помощи, чтобы она могла покрывать свои самые насущные нужды. А мы - продолжать оказывать помощь в долгосрочной перспективе", - отметил после заседания глава Пентагона Ллойд Остин.

  • Напомним, накануне на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF), в которую вошли Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, объявлен новый пакет военной помощи для противовоздушной обороны Украины.
Нидерланды
Дания
США
Великобритания
оружие для Украины
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