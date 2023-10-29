Сотни протестующих перекрыли центр Нью-Йорка, требуя прекращения огня в Газе
Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка был закрыт из-за массовых протестов против конфликта между Израилем и ХАМАС. Протестующие требовали прекращения огня в секторе Газа
Об этом сообщает Reuters .
Транспортная администрация Нью-Йорка заявила, что сотни протестующих, требуя прекращения огня между Израилем и ХАМАС, заставили прекратить работу Центрального железнодорожного вокзала, одного из главных транспортных узлов Нью-Йорка.
"Центральный вокзал закрыт до последующего сообщения из-за протеста", - говорится в сообщении на сайте управления, призывающего пассажиров пользоваться альтернативными станциями и планировать дополнительное время в пути.
"Оплакивайте погибших и боритесь за живых", - говорится на одном из баннеров, поднятых внутри здания.
Протестующие прошли от железнодорожного вокзала до 42-й улицы в центре Манхэттена. Большую толпу задерживали правоохранители.
Группа "Еврейский голос за мир", организовавшая демонстрацию, опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как полиция на вокзале сопровождает длинную очередь протестующих, одетых в футболки с надписями "Прекратить огонь немедленно" и "Не в наше имя" из закрытыми за спиной руками.
"Сотни евреев и их союзников арестованы во время, вероятно, самой массовой акции гражданского неповиновения, которую видел Нью-Йорк за последние два десятилетия", - говорится в сообщении группы.
- В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.
- В частности, вечером, 18 октября, в Турции прошли акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.
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