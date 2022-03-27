Сотни пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште прошла акция в память о погибших в Мариуполе

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо. TV.

Акция в Будапеште состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.



"Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшенная извергами на хранилище в Драматическом Театре в центре Мариуполя" – пишет Кулеба.

Активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это особое место в обращении на саммите ЕС. Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах. Этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев и венгров.



"Меседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать, нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова". А для этого мы призываем партнеров: введите еще более жесткие санкции, дайте Украине все необходимое оружие, загоните Россию в еще более глубокую изоляцию, поддерживайте Украину во всем до самой нашей победы. Совместными усилиями украинские власти и общество доносят этот сигнал до всех столиц и всех мировых лидеров. – написал Кулеба.



Министр поблагодарил украинскую ассоциацию Украинская ассоциация "Единство" , наше посольство, все украинское общество и организаторов за эту важную акцию.

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