Сотни мигрантов перебросили на белорусско-литовскую границу
Ночью с 8 ноября по 9 ноября около 500 мигрантов перебросили на границу Литвы
Об этом сообщает Delfi .
Издание отмечает, что мигрантов перевезли военными машинами от польской границы до литовской. Всего их было около 500 - среди них дети и пожилые люди.
Белорусские силовики разделили мигрантов на группы по 20-23 человека, а позже – по 5-7, и приказали идти в Литву. Ночью некоторые пытались пройти через границу.
Мигранты разбили лагерь у села Кадыш недалеко от границы.
За ночь литовские пограничники пресекли 82 попытки нелегального пересечения границы.
- В понедельник, 8 ноября, тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков. Литва заявила, что при необходимости готова ввести чрезвычайное положение.
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