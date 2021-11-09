Сотни мигрантов перебросили на белорусско-литовскую границу

Об этом сообщает Delfi .



Издание отмечает, что мигрантов перевезли военными машинами от польской границы до литовской. Всего их было около 500 - среди них дети и пожилые люди.



Белорусские силовики разделили мигрантов на группы по 20-23 человека, а позже – по 5-7, и приказали идти в Литву. Ночью некоторые пытались пройти через границу.



Мигранты разбили лагерь у села Кадыш недалеко от границы.



За ночь литовские пограничники пресекли 82 попытки нелегального пересечения границы.

В понедельник, 8 ноября, тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков. Литва заявила, что при необходимости готова ввести чрезвычайное положение.