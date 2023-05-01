"Сотни километров траншей": Британская разведка рассказала, где РФ интенсивнее всего готовится к обороне
Россияне построили сотни километров защитных сооружений на временно оккупированных территориях и приложили наибольшие усилия для укрепления обороны на севере Крыма
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели в мире за многие десятилетия. Они расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко врыты на временно оккупированных территориях.
Изображения показывают, что Россия прилагает особые усилия для укрепления северной административной границы Крыма, в том числе с многослойной оборонительной полосой возле села Медведевка в Джанкойском районе. Россия также вырыла сотни километров траншей на своей территории, в частности, в Белгородской и Курской областях.
"Все это подчеркивает глубокую обеспокоенность российских лидеров тем, что Украина может добиться большого прорыва. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и местными руководителями в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что Украина и НАТО "угрожают" России", - подытожили в разведке Британии.
- В декабре 2022 года британская разведка утверждала, что россияне строят оборонительные сооружения и копают траншеи на своей территории, чтобы создать для своего населения иллюзию угрозы нападения.
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