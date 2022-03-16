Sotheby's и Christie's отказались продавать произведения русского искусства
Аукционные дома Sotheby's и Christie's отменяют запланированные на июнь торги российским искусством на фоне вторжения РФ в Украину
Об этом пишет The Art Newspaper со ссылкой на комментарии официальных представителей компаний, передает Еспресо.TV.
"Sotheby's не будет проводить торги российским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал во время украинского кризиса", - говорится в заявлении компании.
Как отмечает The Art Newspaper, через несколько часов после того, как Sotheby's отменил аукционы, Christie's принял аналогичное решение.
Пресс-службы обоих аукционных домов также сообщили, что компании выполняют новые санкционные законы Великобритании и США, запрещающие соглашения с физическими лицами и компаниями из России, внесенными в список.
По данным The Art Newspaper, торги российским искусством в Sotheby's во время "Русской недели" в ноябре 2021 составили 17,7 млн фунтов.
Ранее международный аукционный дом Phillips, принадлежащий российской компании Mercury, сообщил, что передаст всю комиссию покупателя и продавца по торгам произведениями ХХ века и современного искусства в пользу Красного Креста Украины.
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