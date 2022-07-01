Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы все понимаем, что сосуществование с Российской Федерацией возможно только после демонтажа фашистского режима Владимира Путина. В структурах и НАТО и Евросоюза продолжается сложная "конкуренция" – много интересов, противоречий. Все пытаются выйти на безопасный способ сосуществования с РФ", – отметил Осадчук.

Нардеп добавил, что для безопасности Украины альтернативы НАТО не существует.

"В современных реалиях мира и международных отношений нет альтернативы Североатлантическому альянсу. Нет организации, которая могла бы обеспечить Украине безопасность. Признание России главной угрозой НАТО полностью меняет логику и организацию работы Альянса", - отметил Андрей Осадчук.

29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу для Альянса .

На следующий день Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной .

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