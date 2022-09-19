Об этом сообщает пропагандистское новостное агентство ТАСС.

"Я думаю, что это ("референдум". - Ред.) состоится в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей, - заявил депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий. - Они устали от непонимание ситуации, почему территория освобождена от "укрофашистов", а то, что люди требуют, не происходит.

По его словам, избирательная система "республики" на 100% готова к проведению "референдума".

Напомним, 19 сентября стало известно , что предводители "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России.

15 сентября в эфире Эспрессо эксперт по информационной безопасности Сергей Жуков заявил , что в кремле представленя не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины.

1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам" , оккупанты требуют у выехавших людей вернуться до 1 октября, иначе "национализируют" жилье.