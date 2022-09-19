Состоятся осенью. В госдуме РФ назвали термины вероятных "референдумов" на Донбассе
В России заявили о намерениях провести "референдум" о признании так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью
Об этом сообщает пропагандистское новостное агентство ТАСС.
"Я думаю, что это ("референдум". - Ред.) состоится в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей, - заявил депутат госдумы РФ Виктор Водолацкий. - Они устали от непонимание ситуации, почему территория освобождена от "укрофашистов", а то, что люди требуют, не происходит.
По его словам, избирательная система "республики" на 100% готова к проведению "референдума".
- Напомним, 19 сентября стало известно , что предводители "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России.
- 15 сентября в эфире Эспрессо эксперт по информационной безопасности Сергей Жуков заявил , что в кремле представленя не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины.
- 1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"
- Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.
- 8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам" , оккупанты требуют у выехавших людей вернуться до 1 октября, иначе "национализируют" жилье.
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