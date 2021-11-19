Состояние здоровья заключенного РФ гражданина Украины Гафарова ухудшилось, развилась почечная болезнь, - Денисова

Об этом Денисова сообщила в Telegram.



Она отметила, что руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращения политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи, несмотря на ухудшение состояния Гафарова.



"Политзаключенный жалуется, что фельдшер его посещает крайне редко и ограничивается назначением валидола. В последний раз анализы крови и мочи у Джемиля отбирались четыре месяца назад. Единственное, что поддерживает мужчину, - это лекарства, которые посылают родные", - сказал омбудсман.



Денисова добавила, что у Гафарова есть инвалидность II группы, но в условиях СИЗО ему не продлевают этот статус. В медпункте отсутствует справка о его инвалидности и какие-либо документы о пребывании в Федеральном казенном лечебно-профилактическом учреждении "Межобластная туберкулезная больница №19", куда его экстренно поместили в июне 2021 года.



Омбудсман обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения.



Политическая партия "Хизб ут-Тахрир" признана в России террористической организацией, хотя она действует без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира.

Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил пятерых фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" под стражей до 19 декабря.