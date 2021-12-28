Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать, - МИД о попытке перевести экс-президента Грузии в тюрьму

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение совершены ненадлежащим способом. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилиация",говорится в сообщении.

МИД Украины призвал Грузию отнестись к Саакашвили с уважением и не совершать действий, которые могут угрожать его жизни и здоровью.

В пресс-службе отметили, что украинские дипломаты держат ситуацию под строгим контролем и поддерживают контакт с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.

"Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить господина Саакашвили с целью его обследования. Продолжаем работать над его возвращением в Украину из гуманитарных соображений для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", - сообщили в МИД.