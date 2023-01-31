Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым .

"Состояние здоровья незаконно приговоренного к 13 годам заключения пенсионера Джемиля Гафарова ухудшилось в результате того, что оккупанты не оказывают ему в СИЗО необходимую медицинскую помощь", - цитирует ведомство слова адвоката заключенного Эмиля Курбединова.

Джемиль Гафаров сообщил своему защитнику, что рашисты не собираются его лечить и он ожидает незаконного этапирования в колонию РФ: "Выживу ли я на этапе или нет - непонятно. Как меня будут месяцами этапировать? Ехать будет очень тяжело".

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Супруга незаконно заключенного Разие Гафарова рассказала, что в 2017 году, еще до сфабрикованного уголовного дела, у Джемиля был острый инфаркт миокарда, тогда ему также диагностировали хроническую почечную недостаточность с нарушением фильтрации почек. Политзаключенный нуждается в регулярном диализе почек, однако в условиях СИЗО это делать невозможно.

Напомним, 11 января этого года суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых представителей коренного крымскотатарского народа Алима Каримова, Сейрана Муртази, Эрфана Османова, Джемиля Гафарова и Сервета Газиева к 13 годам лишения свободы по сфальсифицированным обвинениям в якобы террористической деятельности и "попытке захвата власти".

26 мая 2020 года тогда еще украинский омбудсман Людмила Денисова информировала , что незаконно заключенный в аннексированном Крыму Джемиль Гафаров имеет критическое состояние здоровья.

15 июля 2020 года уполномоченная сообщила , что жизнь и здоровье удерживаемого Россией политзаключенного Гафарова под угрозой.

19 ноября 2021 года Денисова заявила , что состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта "второй симферопольской группы" по так называемому делу Хизб ут-Тахрир Джемиля Гафарова существенно ухудшилось - у него обострилась почечная болезнь.

Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, отметил , что в Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ.

25 января россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы как минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

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