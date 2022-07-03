Состояние защитников Азовстали тяжелое или очень тяжелое, мы пока даем им прийти в себя и не говорим с ними, - жена бойца "Азова"

Об этом заявила соучредитель Совета по защите прав военнопленных "Женщины из стали" жена бойца полка "Азов", защитника Мариуполя, Наталья Зарицкая в эфире Еспресо.

"В нашу организацию входит женщина, которая тоже находилась определенное время на заводе "Азовсталь". Ее побратимы вернулись, она их посетила. Мы пока, девушки, которые не знакомы с нашими защитниками вживую, не смеем к ним подходить, потому что взвешенно ждем, даем время прийти в себя и адаптироваться и прийти в себя", - сказала она.

Зарицкая рассказала историю, которую освобожденный пленник рассказал представительнице Рады.

"Ее товарищ и побратим потерял шестерых еще своих братьев, их привалило плитой, и люди, у которых были застегнуты каски просто захлебнулись кровью. У него каска не была застегнута, ему переломало ребра, зажало руку и он не смог дотянуться до оружия, чтобы покончить с жизнью. Но судьба сложилась так, что его побратимы откопали. Он попал на этот обмен и остался жив", - отметила она.

Все близкие очень ждут освобождения всех защитников из плена.

"Состояние у бойцов разное - либо сложное, либо очень сложное. Мы взвешенно даем им сейчас прийти в себя и адаптироваться", - подытожила Зарицкая.

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина , из них 95 – защитники Азовстали.