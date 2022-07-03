Состояние защитников Азовстали тяжелое или очень тяжелое, мы пока даем им прийти в себя и не говорим с ними, - жена бойца "Азова"
Сейчас идет период адаптации освобожденных из плена бойцов, защищавших Мариуполь
Об этом заявила соучредитель Совета по защите прав военнопленных "Женщины из стали" жена бойца полка "Азов", защитника Мариуполя, Наталья Зарицкая в эфире Еспресо.
"В нашу организацию входит женщина, которая тоже находилась определенное время на заводе "Азовсталь". Ее побратимы вернулись, она их посетила. Мы пока, девушки, которые не знакомы с нашими защитниками вживую, не смеем к ним подходить, потому что взвешенно ждем, даем время прийти в себя и адаптироваться и прийти в себя", - сказала она.
Зарицкая рассказала историю, которую освобожденный пленник рассказал представительнице Рады.
"Ее товарищ и побратим потерял шестерых еще своих братьев, их привалило плитой, и люди, у которых были застегнуты каски просто захлебнулись кровью. У него каска не была застегнута, ему переломало ребра, зажало руку и он не смог дотянуться до оружия, чтобы покончить с жизнью. Но судьба сложилась так, что его побратимы откопали. Он попал на этот обмен и остался жив", - отметила она.
Все близкие очень ждут освобождения всех защитников из плена.
"Состояние у бойцов разное - либо сложное, либо очень сложное. Мы взвешенно даем им сейчас прийти в себя и адаптироваться", - подытожила Зарицкая.
- 29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина , из них 95 – защитники Азовстали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное