Состояние воздуха в Киеве нормализовалось, - КГГА
По состоянию на 12:28 19 марта уровень загрязненности воздуха в Киеве находится в пределах нормы
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на комментарий начальника управления экологии и природных ресурсов Александра Возного.
"Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Опасность прошла, поэтому предварительные рекомендации отменяются. Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя", – написал Александр Возный.
- Напомним, ранее КГГА сообщала об ухудшении качества воздуха и превышении концентрации пыли в Киеве.
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