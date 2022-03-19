Состояние воздуха в Киеве нормализовалось, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на комментарий начальника управления экологии и природных ресурсов Александра Возного.



"Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Опасность прошла, поэтому предварительные рекомендации отменяются. Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя", – написал Александр Возный.

Напомним, ранее КГГА сообщала об ухудшении качества воздуха и превышении концентрации пыли в Киеве.