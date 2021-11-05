Состояние Саакашвили ухудшилось, начались проблемы с памятью, - News Georgia
Редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось
Об этом она рассказала телеканалу "Дождь".
По словам Ии Баратели, из-за голодовки у Михеила Саакашвили начались проблемы с памятью и логическим мышлением. Экс-президент Грузии не может написать письмо.
Ия Баратели уверена, что властям Грузии нет смысла удерживать Михеила Саакашвили за решеткой, поскольку он будет оставаться серьезным фактором дестабилизации для нее. Также редактор News Georgia считает, что пребывание Михеила Саакашвили будет побуждать оппозицию продолжать протестовать.
- Михеил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября. В тюрьме он объявил голодовку . Впоследствии адвокат бывшего президента Грузии заявил об ухудшении его состояния. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили. Президент Грузии заявила, что не помилует Михеила Саакашвили.
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